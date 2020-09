Veröffentlicht am 3. September 2020 von wwa

WEYERBUSCH – Alexander Au und Andreas Schneider übernehmen die Führung der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug Weyerbusch –In den Hallen des Löschzuges Weyerbusch wurde eine neue Wehrführung gewählt. Der amtierende Wehrführer Michael Imhäuser war am 29. Februar 2020 zum stellvertretenden Wehrleiter der neuen Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld gewählt worden, infolgedessen er sein Amt als Wehrführer des Löschzuges Weyerbusch zum 30. Juni zur Verfügung stellte. Der amtierende Stellvertreter Alexander Au übernahm in der Zeit der Vakanz die ständige Vertretung.

Bürgermeister Fred Jüngerich begrüßte die anwesenden Kameradinnen und Kameraden. „Ich freue mich darüber, dass gerade auch der Löschzug Weyerbusch über genügend junge Leute verfügt. Die Nachwuchsgewinnung ist in allen Löschzügen ein bedeutsames Anliegen.“, so der Bürgermeister.

Für das Amt des Wehrführers stellte sich Alexander Au zur Wahl. Weitere Vorschläge aus den Reihen der Aktiven blieben aus, sodass Bürgermeister Jüngerich nach Verkündung des Wahlergebnisses, Alexander Au zum neuen Wehrführer ernennen und beglückwünschen konnte.

Die Tagesordnung sah folglich die Wahl eines neuen Stellvertreters vor. Zur Wahl stellte sich der bislang als Feuerwehrgerätewart tätige Andreas Schneider. Auch hier blieb es bei nur einem Bewerber, und Bürgermeister Fred Jüngerich konnte nach Abschluss der Wahlhandlungen Andreas Schneider zum neuen stellvertretenden Wehrführer ernennen.

In seinen abschließenden Worten dankte Bürgermeister Jüngerich dem bisherigen Amtsinhaber Michael Imhäuser für die geleisteten Dienste und überreichte ihm eine Dankesurkunde. „Du bleibst der Feuerwehr in deiner Funktion als stellvertretender Wehrleiter dennoch als Ehrenbeamter erhalten.“, zog Jüngerich erfreut sein Fazit. Der neuen Wehrführung wünschte er alles Gute und stets eine glückliche Hand bei der Ausübung ihrer Ämter. (anbe) Foto: VG AKFF