Veröffentlicht am 5. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Familienurlaub im Haus Felsenkeller – Urlaub im Westerwald – Rechtzeitig zu den Herbstferien wird im Haus Felsenkeller ein corona-taugliches Urlaubsangebot entwickelt. – Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Wer nach Erholung in der Natur sucht und gerne die Heimat neu entdecken möchte, wird im schönen Westerwald fündig. Hier bietet das Haus Felsenkeller in Altenkirchen nun ein Corona-konformes Familienkonzept für die Urlaubszeit an.

„Normalerweise werden unsere Zimmer von Jugendgruppen genutzt.“, sagt Ingo Loeb, Mitglied des Vorstands des Haus Felsenkeller. „In Corona-Zeiten ist solch eine Nutzung aber nicht möglich, deshalb haben wir unser Programm nun speziell auf Familien zugeschnitten.“ Idyllisch am Stadtrand von Altenkirchen gelegen, bietet das Haus Felsenkeller zum einen großzügig Individuelle Übernachtungsräumlichkeiten und punktet zudem mit einem weitläufigen Gelände. Die gemütlichen Zimmer auf zwei Etagen sind ideal für Familien, die mit Kindern anreisen. „Die kleinen Zimmer schaffen Privatsphäre und sind perfekt, um Kindern ein getrenntes Zimmer in der Ferienzeit zu ermöglichen.“, erläutert Margit Wittig, Leiterin des Übernachtungsbereichs im Haus Felsenkeller. Darüber hinaus verfügen die Unterkünfte über je ein großzügiges Gemeinschaftsbad für die Familie und eine Küche, die gemeinsam genutzt werden kann. „Wer aber nicht selbst im Urlaub kochen möchte, für ein hochwertiges Essen aber auch nicht lange suchen will, wird sich bestens in unserem Restaurant „Na Endlich“ aufgehoben fühlen.“, sagt Loeb. Denn das dem Haus zugehörige Restaurant überzeugt zum einen durch das gemütliche Ambiente mit Fernblick über die Stadt und einer schönen Außenterrasse, aber insbesondere durch seine vollwertigen Gerichte und Speisen. Dabei ist die Speisekarte auch für Veganer oder Vegetarier gut geeignet.

Direkt am Waldrand gelegen, lädt die Natur zum Spazieren und Wandern ein oder um sich auf dem Gelände auszutoben.

Sehr viele Ausflugsziele sind von der Kreisstadt Altenkirchen ideal erreichbar und warten auf neugierige Besucher. „Der Westerwald ist die perfekte Urlaubsregion für Menschen, die die Nähe zu der Natur suchen, gerne wandern oder Rad fahren.“, weiß Margit Wittig. „Unsere Region bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und wir vermitteln Besuchern gern passende Aktivitäten und Ausflugsziele – von Kunst, Sport bis zu geführtem Naturerlebnis ist vieles denkbar.“

Zur ergänzenden Information: Das Familienministerium Rheinland-Pfalz hat ein Programm aufgelegt, das einkommensschwache Familien dabei unterstützt, einen erholsamen Urlaub zu verbringen. Weiteres erfährt man auf den Internetseiten des Ministeriums unter dem Stichwort „MiteinanderGutLeben – Familiensommer Rheinland-Pfalz“.

Wer Interesse an einer Buchung hat – sei es für den Familienurlaub oder die Unterbringung von Familienbesuch – melde sich gern beim Team im Haus Felsenkeller. Gerne telefonisch (02681 – 986410) oder per E-Mail (tagungshaus@haus-felsenkeller.de). Ein unverbindliches, persönliches Angebot wird auf Anfrage jederzeit gerne erstellt. Ab einem Preis von ca. 350 € (für fünf Übernachtungen von zwei Erwachsenen und zwei Kindern) ist vieles möglich.