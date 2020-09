Veröffentlicht am 6. September 2020 von wwa

NEUWIED – Waldbaden wird mit Meditationstechnik verknüpft – Tourist-Information bietet Tratak erstmals am 24. September an – Die Tourist-Information (TI) der Stadt Neuwied hat ein neues Angebot aufgelegt, das das Waldbaden mit einer speziellen Meditationstechnik verknüpft, dem Tratak. Die entsprechenden Übungen beruhigen laut Experten den Geist, erhöhen die Aufmerksamkeit und führen schließlich zu schärfster Konzentration auf einen Punkt. Obgleich Tratak in erster Linie die Konzentration stärkt und den Geist reinigt, verbessert es, so Fachleute, gleichzeitig die Sehkraft und belebt das Gehirn über die Sehnerven. Der Kursleiter zeigt den Teilnehmern während des rund dreistündigen Waldbads zudem kurze Achtsamkeits- und Sinnesübungen, auch die sanften Bewegungen des Qi-Gong stehen auf dem Programm. In der heilsamen Waldluft erfahren die Teilnehmer Interessantes über die therapeutischen Wirkungen der Bäume.

Dieses Gesundheitsprogramm macht die TI erstmals am Donnerstag, 24. September, Interessierten zugänglich. Treffpunkt ist um 17 Uhr der Parkplatz am Schwanenteich in Oberbieber. Ein weiterer Termin ist für den 28. November, 14.30 Uhr, geplant. Wichtig für die Teilnahme ist festes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung sowie eine Flasche Wasser. Die Kosten liegen bei 25 Euro. Eine Anmeldung ist bis drei Tage vor dem angeführten Termin zwingend erforderlich, und die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, und Anmeldung bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied, Telefon 02631 802 5555; E-Mail tourist-information@neuwied.de. Einen Überblick über das Gesamtangebot gibt es im Internet unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html