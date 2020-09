Veröffentlicht am 4. September 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – AfD nominiert Nick Baltrock zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 3 Linz am Rhein/Rengsdorf – Ute Kutscher ist Ersatzkandidatin – Im Bürgerhaus Torney haben die Mitglieder der AfD kürzlich ihren Direktkandidaten für den Wahlkreis 3 Linz am Rhein/Rengsdorf nominiert. Dabei wurde der 40jährige Ehlscheider Nick Baltrock zum Direktkandidaten und Ute Kutscher aus Neuwied zur Ersatzkandidatin gewählt. Die AfD-Wahlkreismitgliederversammlung stellte sich hinter die Kandidaten und nominierte beide ohne Gegenstimmen bei nur einer Enthaltung.

Nick Baltrock möchte sich auf Landesebene für mehr Transparenz und „Volksentscheide als Korrektiv zur Parteienherrschaft“ einsetzen.

Dazu Nick Baltrock: „Aus der angestrebten Volksherrschaft ist in vieler Hinsicht eine Parteienherrschaft geworden. ‚Träger der Staatsgewalt ist das Volk!‘ so steht es in der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz und nennt die Gesetzgebung durch das Volk im Wege des Volksentscheids sogar vor der Gesetzgebung durch den Landtag. Leider sind die Hürden für direkte Demokratie in Rheinland-Pfalz viel zu hoch. Das muss dringend geändert werden.“

„Volksentscheide veranlassen politische Vertreter zu mehr Information, Transparenz und Bürgerbeteiligung im Vorfeld wirklich wichtiger Entscheidungen. Durch die Möglichkeit zur direkten Einflussnahme auf politische Entscheidungen wirkt Politikverdrossenheit entgegen und steigert die Identifikation der Bürger mit der Demokratie und ihrem Gemeinwesen.“ stellt Baltrock fest.

„Wir lieben unsere Heimat und Identität. Es ist ein lohnenswertes und strebsames Ziel sie zu bewahren. Gemeinsam gelebte Werte schaffen und Zusammenhalt sind die Voraussetzung für eine erfolgreiche Gesellschaft. Deshalb müssen wir radikalen Islamisierungstendenzen und der weiteren Herausbildung von Parallelgesellschaften entschieden entgegentreten!“ so begründete Baltrock seine Forderung nach mehr Heimatbewusstsein.

Der Erhalt der sozialen Marktwirtschaft und die Generationengerechtigkeit steht für Ute Kutscher im Vordergrund. Sie bekennt sich zum erfolgreichen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell der sozialen Marktwirtschaft, die zur sozialen Verantwortung verpflichtet und ebenso die Freiheit des Einzelnen garantiert.