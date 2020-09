Veröffentlicht am 4. September 2020 von wwa

FORST – Auffahrunfall auf der L 267 bei Forst – Am Dienstagabend, 01. September 2020, gegen 18:45 Uhr, befuhren ein 33jähriger Fahrzeugführer eines Peugeot 306 und nachfolgend ein 35jähriger Fahrzeugführer eines Ford Focus die L 267 aus Richtung Bitzen kommend in Richtung Forst. Am Ortseingang von Forst verringerte der vorausfahrende Wagen seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte der Ford-Fahrer zu spät, bremste ab und versuchte auszuweichen. Dabei streifte er den Peugeot. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt circa 5.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei