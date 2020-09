Veröffentlicht am 4. September 2020 von wwa

ATZELGIFT – Graffiti an Bushaltestelle – Zeugenaufruf der Polizei Hachenburg – Im Zeitraum Freitag bis Samstag, 28. bis 29. August 2020, zwischen 08.00 bis 10.00 Uhr besprühten unbekannte Täter die Bushaltestelle an der L 281 zwischen Luckenbach und Atzelgift mit den Ziffern „161“. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei