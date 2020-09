Veröffentlicht am 4. September 2020 von wwa

KIRCHEN – Unfallflucht in Kirchen – In den Dienstagabendstunden, 01. September 2020, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ein in der Lindenstraße, auf dem Fahrbahnteiler, aufgestelltes Verkehrszeichen und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260. Quelle: Polizei