2. September 2020

BAD MARIENBERG – Die Kultur- und Sozialstiftung Provinzial Rheinland fördert die Arbeit der Projektgruppe w40.global mit 1.000 Euro. – Michael Bug, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westerwald-Sieg, die der Stiftung die Förderung vorgeschlagen hatte, traf den Projektverantwortlichen Jürgen Binder in der Wilhelmstraße 40, einem ehemaligen Ladenlokal, das die Gruppe für ihre Arbeit übernommen hat.

w40.global ist eine Arbeitsgruppe innerhalb der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ des Landes Rheinland-Pfalz und der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Diese landesweit wirkende Initiative hat u. a. das Ziel, das schöpferisches Potential von Seniorinnen und Senioren mit ihrer Lebenserfahrung und Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement in vielfältiger Weise für kulturelle und soziale Projekte fruchtbar zu machen.

Die Arbeitsgruppe w40.global will an den drängenden Fragen unserer Zeit wie Klimaschutz, Grundsicherung verstanden als menschenwürdiger Lebensunterhalt und Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit gerade auch in Corona-Zeiten praktisch gestaltend mitwirken

Gegenwärtig richtet sich die Arbeit der Gruppe darauf, die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ von 1948 als Grundlage für ein friedliches gleichberechtigtes Zusammenleben stärker in das öffentliche Bewusstsein zu heben. Der Inhalt dieser UNO-Resolution ist den meisten Menschen weitgehend unbekannt.

Konkret hat die Gruppe vorgeschlagen in der Innenstadt von Altenkirchen Natursteine in bestehende Pflanzflächen zu legen, die Schrifttafeln mit jeweils einem Artikel aus der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ tragen.

Der Stadtrat hat dem Vorhaben am 17. Juni 2020 zugestimmt. Die Arbeitsgruppe hat die Verantwortung für die zeitnahe Realisierung des Projekts übernommen.

In den letzten Monaten hat die Spende der Stiftung dabei geholfen, die Kosten der professionellen Website und die laufenden Kosten mitzudecken, so dass das Büro für die Kultureinrichtung auch in der Corona-Krise erhalten werden konnte. Dafür dankte Jürgen Binder Herrn Bug und der Stiftung sehr herzlich.

Titelfoto: Michael Bug, Vorstandsmitglied der Sparkasse und der Initiator des Projektes Jürgen Binder.

Foto: Einer der erwähnten Menschenrechtssteine in Altenkirchen