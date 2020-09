Veröffentlicht am 9. September 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Was bleibt.“ bleibt noch! – „Was bleibt.“ bleibt noch! Corona-bedingt musste die kreiskirchliche Themenwoche „Was bleibt.“ im März abgebrochen werden; eine zweite Ausstellungsphase in Betzdorf war unmöglich geworden. Ebenso konnten zahlreiche Veranstaltungen zu dem viele Menschen bewegenden Themen nicht mehr stattfinden. Jetzt erlauben die Bedingungen zumindest eine kleine Fortführung des Programmes: „Was bleibt.“ bleibt uns noch ein bisschen erhalten!

Die Ausstellung „Was bleibt.“ und eine eigens dazu eigens zusammengestellte Ausstellung des Kunstforums Westerwald sind noch bis Mitte Oktober für Kleingruppen und Einzelpersonen in Altenkirchen im „Haus des Abschieds“/Bestattungen Spahr (Koblenzer Straße 4, Altenkirchen) unter den gegebenen Hygieneauflagen geöffnet.

Die Ausstellung „Was bleibt.“ lädt ein, sich mit den elementaren Fragenstellungen des dritten Lebensabschnittes auseinanderzusetzen. Sie zeigt auf Schautafeln mit passenden Exponaten, woran sich Menschen erinnern, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken – und was von ihnen bleibt.

Diese Ausstellungsexponate in Altenkirchen sind auf verschiedene Stockwerke verteilt und treten in Dialog mit den über 40 Bildern, Skulpturen, Collagen und Plastiken der regionalen Kunstschaffenden.

Gerne hätte der synodale Ausschuss für Erwachsenenbildung im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen, der die Themenwochen „Was bleibt.“ organisierte, es ermöglicht, die Ausstellung in den Räumen der Ökumenischen Stadtbücherei Betzdorf zu zeigen. Unter derzeitigen Gegebenheiten lässt das die Größe der Ausstellung leider nicht zu. Ursprünglich sollte die Ausstellung vom 19. März bis 9. April in der Betzdorfer Bücherei sein.

Einzelne Veranstaltungen (Lesungen, Infoabende) der Themenwochen – kreisweit – sollen allerdings in den nächsten Wochen und Monaten je nach Pandemie-Lage nachgeholt werden.

Beim Besuch der Ausstellung in Altenkirchen (bis 15. Oktober) greift ein Hygienekonzept. Bei Anmeldungen und Terminabsprachen von Kleingruppen (bis zu zehn Personen) und Einzelpersonen (Kontakt: Daniela Hillmer-Spahr, 02681/ 5116/ oder unter bestattungen@spahr.de ) können diese abgesprochen werden. Bitte beachten!

Foto: Was bleibt im „Schatzkästchen des Lebens“? Die im März gestoppte Ausstellung „Was bleibt.“, die der Evangelische Kirchenkreis Altenkirchen organisiert hatte, kann unter einem entsprechendem Hygienekonzept nun wieder in Altenkirchen im „Haus des Abschieds“/Bestattungen Spahr von kleineren Gruppen und Einzelbesuchern bis zum 15. Oktober genutzt werden. Neben den Ausstellungstafeln und Objekten – wie dieses Schatzkästchen – gibt es zudem interessante Einblicke aus Sicht von Künstlern auf entscheidende Lebensfragen: Das Kunstforum Westerwald hat u.a. über 40 Bilder und Skulpturen der Ausstellung begleitend zur Seite gestellt. Archivfoto: Petra Stroh/Kirchenkreis Altenkirchen.