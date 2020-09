Veröffentlicht am 4. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – SOLMS – Touristiker aus dem Landkreis Altenkirchen bilden sich gemeinsam weiter – Als Vorbereitung auf den Start des Leader-Projektes „Weiterentwicklung der Tourismusstrukturen“ im Landkreis Altenkirchen nahmen in der vergangenen Woche elf Touristiker aus allen Verbandsgemeinden des Kreises an einem gemeinsamen Tourismusbriefing im Besucherbergwerk Grube Fortuna in Solms teil (Foto). Zukünftig möchte die Kreisverwaltung den Touristikern regelmäßig die Möglichkeit geben, sich im Rahmen solch gemeinsamer Veranstaltungen auf den neuesten Stand in Sachen Tourismus zu bringen und sich untereinander enger zu vernetzen. Tourismusberater und -trainer Michael Volkwein vom Deutschen Tourismusverband hatte ein breites Schulungsprogramm für die Teilnehmer aufgestellt, das sich rund um Tourismusstrukturen, Marketing und Digitalisierung drehte. (Foto: Kreisverwaltung)