Veröffentlicht am 8. September 2020 von wwa

NEUWIED – Radfahrer bewerten ihre Kommune – Umfrage: Wie fahrradfreundlich ist die Deichstadt? – Wie denken Neuwieder Bürgerinnen und Bürger über die Fahrradfreundlichkeit ihres Wohnortes? Darum geht es in einer Befragung, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) im Rahmen des großen Fahrradklima-Tests 2020 mit Unterstützung durch das Bundesverkehrsministerium durchführt.

Wer Interesse hat, kann bis zum 30. November unter www.fahrradklima-test.adfc.de einen entsprechenden Fragebogen ausfüllen, auf dem zahlreiche Fragen zur Fahrradfreundlichkeit aufgelistet sind – beispielsweise ob das Radfahren in der Stadt Spaß oder Stress bedeutet, ob die Radwege von Falschparkern freigehalten und im Winter geräumt werden und ob sich das Radfahren insgesamt sicher anfühlt. Die Ergebnisse dieser Umfrage geben Politik und Verwaltung Rückmeldungen zu Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung. Im Frühjahr 2021 werden die fahrradfreundlichsten Städte oder Gemeinden in sechs Größenklassen der Kategorien „Spitzenreiter“ und „Aufholer“ prämiert.

Damit eine Stadt von der Größe Neuwieds in die Wertung kommt, müssen sich mindestens 50 Bürger an der Umfrage beteiligen. Bei den bisherigen Fahrradklima-Tests war die Deichstadt auf hinteren Plätzen gelandet. Nachdem nun Teile des Radwegekonzepts umgesetzt wurden, reicht es vielleicht für eine bessere Platzierung.

Teilnehmen können Erwachsene und Jugendliche, Vielfahrer oder Hobbyradler. Die Teilnehmer können auch Kommentare in ein freies Feld eintragen und somit wertvolle Hinweise auf Schwierigkeiten vor Ort geben. So haben Kommunen die Möglichkeit, diese gezielt anzugehen. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt.

Foto: In Neuwied wurden in jüngster Zeit neue Radwege ausgewiesen – zum Beispiel an der Langendorfer Straße.