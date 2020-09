Veröffentlicht am 4. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule: Online-Malstudium startet wieder – Ab Montag, 7. September, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Kooperation mit dem Atelier Vieregg in Altenkirchen wieder neue Module des innovativen Online-Malstudiums an. Nach dem ersten erfolgreichen Testlauf des neuen Formates vor den Sommerferien können sich nun interessierte Malerinnen und Maler zu unterschiedlichen Themen wieder anmelden. Bei freier Zeiteinteilung wird zu Hause gearbeitet, alle Teilnehmenden erhalten Tutorials mit entsprechenden Aufgaben. Zweimal wöchentlich treffen sich alle bei einer Videokonferenz, bei der dann Werke und Ausarbeitungen besprochen und Fragen beantwortet werden. Fragen per Mail werden vom Kursleiter fachkundig beantwortet und zum Abschluss gibt es eine Teilnahmebescheinigung. Die einzelnen Themenblöcke (Elemente der Bildkomposition in der Malerei, Einführung in die Acrylmalerei, Einführung in die gegenstandslose Malerei, Vom Bild zur Abstraktion) haben eine Kursdauer von zwei oder drei Wochen. Je Modul wird eine Kursgebühr in Höhe von 49 Euro erhoben.

Anmeldungen und Informationen ab sofort über die KVHS in Altenkirchen (02681-812212, kvhs@kreis-ak.de) oder online unter www.ateliervieregg.de oder www.onlinemalkurse.de.

Foto: Die Teilnehmenden des ersten Online-Malkurses. (Foto: KVHS)