Veröffentlicht am 3. September 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – „Kreispolitik Ticker“ geht online – Die Kreisverwaltung Neuwied berichtet ab sofort auf ihrer Homepage regelmäßig über die politischen Geschehnisse in Kreistag und Kreisausschuss. Durch den „Kreispolitik Ticker“ will die Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger auf direktem Wege über die Entscheidungen in den Kreisgremien informieren. „Besonders wichtig war uns dabei die vereinfachte Darstellung des Tickers, sodass man mit wenigen Klicks schnell und unkompliziert auf alle wichtigen Beschlüsse zugreifen kann. Ziel war die Schaffung eines neuen nutzerfreundlichen Informationsformates, das die Bürgerinnen und Bürger über die politischen Entscheidungen in unserem Landkreis informiert“, so Landrat Achim Hallerbach.

Bereits einige Tage vor den Sitzungen der beiden Kreisgremien wird in dem Politik-Ticker die aktuelle Tagesordnung samt Beschlussvorlagen veröffentlicht. Dadurch bietet sich für interessierte Personen die Möglichkeit, frühzeitig zu entscheiden, ob sie gegebenenfalls auch persönlich an den öffentlichen Sitzungen teilnehmen möchten. Sollten die Ratsmitglieder Änderungen an den Beschlussvorlagen vornehmen, werden diese direkt am nächsten Tag kenntlich gemacht und durch den entsprechenden Beschluss ergänzt. In Zukunft besteht die Möglichkeit, den „Kreispolitik Ticker“ um weitere Ausschüsse zu erweitern. Der Ticker ist direkt auf der Internetstartseite der Kreisverwaltung Neuwied unter der Rubrik „Wichtige Hinweise“ abrufbar. Für weiterführende Informationen und Sitzungstermine der Gremien des Landkreises Neuwied, steht das Bürgerinformationsportal wie gewohnt zur Verfügung. Die Homepage des Kreises ist abrufbar unter www.kreis-neuwied.de

Foto: (v.l.): Katrin Kaiser, Mitarbeiterin im Organisationsreferat, Landrat Achim Hallerbach, Torben Schmidt, ebenfalls Organisationsreferat und Silke Läufer-Hermann, die das Projekt technisch umsetzte, testen gemeinsam den „Kreispolitik Ticker“ in der Praxis.