Veröffentlicht am 3. September 2020 von wwa

UNKEL – Bundestagsabgeordneter Bleck besucht das Willy-Brandt-Forum in Unkel – Der heimische AfD-Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck besuchte mit einer Besuchergruppe am vergangenen Wochenende im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Mit Bleck auf Heimatkunde“ das Willy-Brandt-Forum in Unkel.

Der Altkanzler und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt lebte von 1979 bis 1992 in Unkel und gehörte zu den bedeutendsten deutschen Politikern des 20. Jahrhunderts. Die gemeinnützige Bürgerstiftung Unkel „Willy-Brandt-Forum“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Andenken an den berühmten Mitbürger der Stadt Unkel zu bewahren. Mit ca. 5.000 Besuchern pro Jahr erinnert das Forum an Brandts Kanzlerschaft von 1969 bis 1974 und sein internationales Engagement als Präsident der Sozialistischen Internationale sowie Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission. Dabei werden auch wichtige biographische Stationen wie seine Kindheit und Jugend, sein Exil in Skandinavien und seine politischen Anfänge in der Bundesrepublik Deutschland thematisiert.

In der einstündigen Führung wurde der Gruppe das bewegte Leben des Politikers dargelegt. Neben den Ausführungen zur Person Brandts wurden auch Fragen der Teilnehmer beantwortet. Die Gruppe ließ sich unter anderem die Hintergründe und Auswirkungen der berühmten „Gillaume-Affäre“ bis hin zu seinem Rücktritt als Kanzler erklären. Auch seine Ostpolitik, vor allem die Annäherung an das DDR-Unrechtsregime und die Ostverträge, wurde kritisch hinterfragt.

Bleck bedankte sich im Namen der Gruppe bei dem Vorsitzenden des Forums für die rundum gelungene Führung, die keine Frage unbeantwortet ließ und wünschte dem Forum vor dem Hintergrund ausbleibender Besucher wegen der Corona-Krise viel Durchhaltevermögen.