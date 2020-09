Veröffentlicht am 2. September 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfallflucht in der Bornwiese in Bad Marienberg – Am Freitagvormittag, 28. August 2020, wurde zwischen 07.35 und 12.10 Uhr ein Pkw beschädigt, der ordnungsgemäß in der Bornwiese abgestellt war. Die Höhe der Schadensstelle weist auf einen Lieferwagen oder Transporter als Unfallverursacher hin. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei