1. September 2020

HACHENBURG – Kradfahrerin verletzt sich bei Alleinunfall auf der K 21 zwischen B 414 und Marienstatt – Am Sonntagvormittag, 30. August 2020, verlor eine 16jährige Kradfahrerin um 11:53 Uhr, in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte vom Krad und kam im Bankett zum Liegen. Das Krad flog in das angrenzende Waldstück. Die Fahrerin wurde mit Schmerzen in Armen und Beinen in ein Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei