WISSEN – Trunkenheit im Straßenverkehr (Alkohol/BtM) – Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung – Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf beabsichtigten am Sonntagabend, 30. August 2020, gegen 21:10 Uhr, einen Peugeot einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete zunächst die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. In einer Sackgasse stoppte er sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß weiter, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei der Überprüfung des 23jährigen Mannes wurde festgestellt, dass er unter Drogen- und Alkoholeinwirkung stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem hatte er an dem Pkw andere Kennzeichen angebracht. Die Beamten ordneten bei ihm eine Blutprobe an. Quelle: Polizei