Veröffentlicht am 11. September 2020 von wwa

NEUWIED – Für 19. September geplanter Flohmarkt wird abgesagt – Die Corona-Verordnungen machen eine Durchführung des für den 19. September geplanten Flohmarktes in der Innenstadt unmöglich. Um die zu erwartende Anzahl von rund 300 Ständen unterzubringen, bräuchte man aufgrund der Abstandsregeln ein vier- bis fünfmal so großes Areal wie bisher. Ebenso wäre für eine Beschränkung der Besucherzahl zu sorgen. Und die Erfahrung hat gezeigt: Der Flohmarkt zieht enorm viele Besucherinnen und Besucher an und ist somit eine – zurzeit eh verbotene – Großveranstaltung.