1. September 2020

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Ergebnisse Teststationen – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 9.128 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 243 Todesfälle und 7.846 genesene Fälle. 1.039 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 302 2 243 19 Altenkirchen 210 11 182 8 Alzey-Worms 324 11 279 5 Bad Dürkheim 350 12 327 2 Bad Kreuznach 285 7 204 9 Bernkastel-Wittlich 231 2 215 3 Birkenfeld 117 3 95 4 Bitburg-Prüm 288 5 267 7 Cochem-Zell 153 1 143 10 Donnersbergkreis 156 6 140 5 Germersheim 284 6 219 15 Kaiserslautern 170 1 133 9 Kusel 127 1 114 7 Mainz-Bingen 532 25 450 5 Mayen-Koblenz 413 16 362 7 Neuwied 312 4 259 12 Rhein-Hunsrück 203 6 175 9 Rhein-Lahn-Kreis 192 6 171 7 Rhein-Pfalz-Kreis 339 5 291 13 Südliche Weinstr. 175 4 163 0 Südwestpfalz 141 3 127 5 Trier-Saarburg 340 9 253 42 Vulkaneifel 135 5 125 3 Westerwaldkreis 478 22 423 7 Stadt Frankenthal 68 2 54 8 Kaiserslautern 261 6 220 10 Koblenz 326 18 281 4 Landau i.d.Pfalz 71 2 57 6 Ludwigshafen 516 2 425 22 Mainz 823 27 739 12 Neustadt Weinst. 139 2 127 4 Pirmasens 42 0 38 7 Speyer 142 1 128 4 Trier 167 1 145 5 Worms 268 8 228 10 Zweibrücken 48 1 44 3

Ergebnisse Teststationen

An den Corona-Teststationen am Flughafen Hahn sowie im Grenzbereich zu Luxem­burg, Frankreich und Belgien wurden seit Betriebsaufnahme am 6. bzw. 7. August 2020 bis zum 31. August insgesamt 27.882 Tests durchgeführt.

Von diesen liegen bislang 27.729 Befunde vor. Darunter sind 146 positive Befunde auf eine Erkrankung mit SARS-CoV-2. Bei 113 der positiv getesteten Personen handelt es sich um Einreisende aus vom Robert Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebieten, 33 kamen aus Nicht-Risikogebieten.