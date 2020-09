Veröffentlicht am 2. September 2020 von wwa

ALPENROD – Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen in Alpenrod – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27. auf 28. August 2020, wurden aus zwei Fahrzeugen, die im Dehlinger Weg und im Finkenweg abgestellt waren, Gegenstände entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei