Veröffentlicht am 2. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Rumpelstilzchen zu Besuch im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Das schöne Wetter machte es möglich, dass trotz der Corona Pandemie und den damit verbundenen Hygienevorschriften, eine Kinder-Theatergruppe unter der Leitung von Christa Bitzer und Maria Lindenpütz den Weg ins DRK Seniorenzentrum fand, um den dort lebenden Bewohner mit einem Auftritt zum Märchen „Rumpelstilzchen“ eine Freude zu bereiten. Alles war im Außenbereich gut vorbereitet worden, sodass die Kinder ihr wunderschönes Bühnenbild aufbauen konnten und die Bewohner mit genügend Abstand zu den Akteuren und untereinander der Aufführung folgten. Oje, die arme Prinzessin und das Rumpelstilzchen hatten schon soviel Stroh zu Gold gesponnen, aber der rechte Name wollte nicht einfallen, was bei den Zuhörern für viel Gelächter und reichlich Beifall sorgte. Die Kinder allesamt sprachen auch ohne Mikrofon so laut, dass selbst der, der am weitesten weg saß, alles ohne Schwierigkeiten verstehen konnte. Eine vollends gelungene Darbietung und ein sehr glückliches Publikum, waren das Ergebnis eines wunderschönen Nachmittags trotz Corona!

Zum Abschluss gab es für die Akteure noch ein kleines Geschenk und ein leckeres Eis, und man unterhielt sich noch lange über dieses schöne Zusammentreffen. (anar) Foto: DRK Seniorenzentrum