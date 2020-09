Veröffentlicht am 2. September 2020 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 414 – K 21 – eine Person verletzt – Ein 23jähriger Fahrzeugführer befuhr in den Sonntagmorgenstunden, 30. August 2020, gegen 05:05 Uhr, mit seinem Pkw die Bundesstraße 414 aus Fahrtrichtung Hachenburg kommend in Richtung Müschenbach. An der Einmündung zur Kreisstraße 21 beabsichtigte dieser, nach rechts in Richtung Marienstatt abzubiegen. Hierbei verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Einmündungsbereich nach links von der Kreisstraße 21 ab.

Der Fahrzeugführer erlitt infolge des Unfalls einen leichten Schock. Am Pkw war nicht mehr fahrbereit. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war aufgrund einer Atemwegserkrankung nicht möglich, eine Blutprobe wurde entnommen. Quelle: Polizei