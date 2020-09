Veröffentlicht am 1. September 2020 von wwa

GEBHARDSHAIN – Heimat shoppen auch in Gebhardshain – 800 Jahre Gebhardshain – wenn es kein Fest geben darf, dann wenigstens tolle Aktionen! „Heimat shoppen“ – am 11. und 12. September auch in Gebhardshain.

Den September 2020 haben sich die Gebhardshainer eigentlich ganz anders vorgestellt. Die Vorbereitungen zur 800 Jahrfeier waren Anfang des Jahres noch voll im Gange und wurden jäh durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Das große Fest muss leider verschoben werden. Nichtsdestotrotz sind die Händler, Gastronomen und Dienstleister aus Gebhardshain aktiv und für ihre Kunden da.

Am 11. und 12. September ist es endlich wieder so weit: Das Heimatshoppen Wochenende geht in die nächste Runde.

Die lokalen Händler/innen und Dienstleister/innen in Gebhardshain laden zu verschiedenen Veranstaltungen und Angeboten ein. Halten Sie schon jetzt Ausschau nach den Plakaten. Die Aktion auf Initiative der Industrie- und Handelskammer (IHK) begeistert jedes Jahr immer mehr Menschen und regt zum Einkauf im lokalen Handel an. Es winken attraktive Preise und Gutscheine. (maja) Foto: privat

Foto: (v.l.): Maja Bender – Christine Stratmann – Jessica Weller und Maria Hasenbach-Wolff