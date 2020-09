Veröffentlicht am 1. September 2020 von wwa

KLEINMAISCHEID – Trunkenheitsfahrt in Kleinmaischeid – Am frühen Sonntagmorgen, 30. August 2020, wurde eine 31jährige Fahrzeugführerin einer Polizeikontrolle in der Ortslage Kleinmaischeid unterzogen. Durch die eingesetzten Beamten konnte eine starke Alkoholisierung festgestellt werden, die sich im Nachgang durch einen Atemalkoholtest belegte. Da sie in diesem Zustand kurz zuvor ihren PKW geführt hat wurde eine Strafanzeige gefertigt. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei