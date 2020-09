Veröffentlicht am 1. September 2020 von wwa

NEUWIED – Mehr als 80 Kilometer Radstrecke bereits beschildert – Vielen Bewohnern Neuwieds dürften die weißen Schilder mit grüner Schrift oder grünem Pfeil aufgefallen sein, die in den vergangenen Wochen im ganzen Stadtgebiet angebracht wurden. Es handelt sich dabei um „Hinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz“. Diese sollen die Orientierung für Radfahrer erleichtern. Aktuell läuft die Abnahme der mehr als 700 Schilder. Es wird geprüft, ob diese richtig montiert wurden. Einige Fehler wurden bereits von aufmerksamen Bürgern gemeldet oder durch Zeitungsberichte offenbart. Sie sind größtenteils bereits behoben. Im Rahmen der Abnahme werden alle Standorte mit einem QR-Code und einer Standortnummer versehen. So können Fehler oder Schäden an der Beschilderung noch leichter gemeldet werden. Und so geht’s: Einfach den QR-Code scannen und in dem sich öffnenden Formular Standort und Mangel angeben. Derzeit bittet die Verwaltung darum, noch von Meldungen abzusehen, bis die bei der Abnahme festgestellten Fehler behoben sind. Zusätzlich werden alle Standorte auch digital erfasst und später auf der Internetseite radwanderland.de eingespielt. Dort können die Daten dann zur Tourenplanung genutzt werden.