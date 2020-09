Veröffentlicht am 1. September 2020 von wwa

REGION – Wirkungsvoller Wespenschreck – Spätsommer und Wespenalarm ist und war für mich immer eine Horrorvorstellung, denn ich bin allergisch gegen einen Wespenstich. Während man im Garten weitestgehend von den Tieren in Ruhe gelassen wird sieht das beim Sonntagsfrühstück oder Grillabend ganz anders aus. Da schwirren sie zu Scharen an und wollen mitessen. Aus lauter Furcht habe ich schon die Mahlzeiten nach drinnen verlegt. Gestern aber konnte ich unbehelligt draußen frühstücken. Selbst beim Mittagessen hat sich keine Wespe sehen lassen. Der Grund ist wahrscheinlich mein selbstgebautes Wespennest.

Die Idee war vom WDR aus der aktuellen Stunde. Dort hatte ein Zuschauer berichtet, dass er nach vergeblichen versuchen mit verschiedensten Vertreibungsversuchen aus Packpapier und Klebeband ein Wespennest gebastelt und auf dem Balkon aufgehängt hatte. Ich bastelte also los und platzierte das Kunstwerk an der Wand. In den ersten Tagen kamen die Plagegeister noch vereinzelt schauen. Dann aber war Ruhe. Mit einem anderen Volk im Nest wollten sie offenbar nix zu tun haben. Ich kann jetzt unbesorgt in mein Brötchen beißen und muss meine Bratwurst nicht mehr verteidigen. Auf mein Limoglas lege ich aber immer noch einen Deckel. Man weiß ja im Sommer nie ob da einer reingeflogen ist. Marlies Becker – Text und Fotos