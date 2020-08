Veröffentlicht am 31. August 2020 von wwa

MEISENHEIM – Katze war nicht angeschnallt – Auto muss nach Unfall abgeschleppt werden – Die Katze auf dem Beifahrersitz hat ein Autofahrer festhalten wollen, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Gartenzaun am Straßenrand prallte. Das Fahrzeug wurde vorne rechts erheblich beschädigt, einschließlich dem Reifen und der Felge. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Katze ging es gut, nach dem Ereignis am Sonntagnachmittag, 30. August 2020, in der Straße „Am Stadtpark“. Sie wollte lediglich vom Sitz in den Fußraum springen, was der 46jährige Tierfreund verhindern wollte.

Die Empfehlung der Polizei: Auch mitfahrende Tiere sind mitunter zu ihrem eigenen Schutz zu sichern! Sonstige Insassen sowie das Kraftfahrzeug profitieren, wie das negative Beispiel belegt, ebenfalls von der Vorsichtsmaßnahme. (pilek-AH) Quelle: Polizei