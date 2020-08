Veröffentlicht am 31. August 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Elf neue Corona-Fälle am Montag, 31. August 2020 / drei Positivfälle in Schulen im Kreis Neuwied – Am Montag, 31. August 2020, sind elf neue Positivfälle im Kreis Neuwied registriert worden. Darunter sind auch Fälle in drei Bildungseinrichtungen. Es handelt sich um jeweils einen positiv getesteten Schüler an der Sonnenland Grundschule Neuwied, Integrierten Gesamtschule IGS Neuwied und dem Berufsbildungswerk Heimbach-Weis. Die betroffenen Jahrgangsstufen wurden geschlossen und es erfolgen nun Testungen der Schüler, Lehrkräfte und weiteren Kontaktpersonen.

Nach den umfangreichen Testungen im Seniorenzentrum Josef-Ecker-Stift in Neuwied, liegt am Montag ein weiteres positives Testergebnis von einem Mitarbeiter vor. Die letzten Testergebnisse stehen noch aus, werden aber zeitnah erwartet. In der Fieberambulanz in Neuwied wurden am Montag insgesamt 182 Personen getestet. „Die Teams im Gesundheitsamt und der Fieberambulanz arbeiten hervorragend, auch unter der aktuell hohen Belastung.

Die Kontaktermittlung läuft sehr schnell und wir können das Ausbruchsgeschehen im Griff halten,“ ist Landrat Achim Hallerbach erfreut und dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den unermüdlichen Einsatz. „Ein großer Dank gilt auch allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die am Samstag in der Fieberambulanz im Einsatz waren, sowie den Soldaten der Bundeswehr, die seit vielen Wochen das Team in der Fieberambulanz unterstützen,“ so Landrat Hallerbach.

Die elf neuen Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt:

Stadt Neuwied: 113 (+6)

VG Asbach: 50 (+4)

VG Bad Hönningen: 22

VG Dierdorf: 6

VG Linz: 39

VG Puderbach: 12

VG Rengsdorf-Waldbreitbach: 36

VG Unkel: 34 (+1)

Die Summe aller Fälle im Kreis Neuwied liegt nun bei 312. Aktuell sind 35 infizierte Personen in Quarantäne.

Bei allen Positivfällen ermittelt das Gesundheitsamt sofort die Kontaktpersonen. Die ermittelten Kontaktpersonen der Kategorie 1 müssen sich dann in häusliche Quarantäne begeben und erhalten eine Testung. Ein zweiter Test erfolgt dann im Zeitraum der Tage 5-7. Durch diese Maßnahmen werden mögliche Infektionsketten schnellstmöglich unterbrochen.

Landrat Achim Hallerbach erinnert auch nochmals an die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen: „Die Erhöhung des Bußgeldes wird sofort umgesetzt. Wer keine Maske trägt, kann mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen.“ Die Erhöhung des Bußgeldkataloges ist ein Ergebnis der Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder am vergangenen Donnerstag.