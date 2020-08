Veröffentlicht am 31. August 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Acht neue Infektionen im Kreis, Stand 31. August 2020, 15:00 Uhr – Die Zahl der bislang insgesamt auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Altenkirchen ist seit der letzten Meldung durch das Kreisgesundheitsamt am letzten Donnerstag, 27. August, auf 208 gestiegen. Bei den acht neuen Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer sowie um eine Person, die sich im Rahmen einer privaten Feier infiziert hat. Mit den neuen Fällen sind kreisweit aktuell zwölf Menschen infiziert, insgesamt 75 stehen derzeit unter Quarantäne. Im Umfeld der Infizierten laufen weitere Tests. An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hamm sind die Tests, die alle negativ waren, abgeschlossen.

Im Lauf der Woche testet das Kreisgesundheitsamt zudem rund 100 Kinder und Jugendliche an Grund- und Realschulen sowie Schulpersonal in Altenkirchen. Diese Untersuchungen gehören zu einer „Querschnitt-Testung“, die das rheinland-pfälzische Bildungsministerium initiiert hat. Vor und nach den Sommerferien wurden und werden landesweit mindestens 1.500 Schüler, Kitakinder und Personal ohne Anlass auf eine Infektion getestet. Die Tests, die in dieser Reihe vor den Sommerferien an Altenkirchener Schulen durchgeführt wurden, waren alle negativ.

Die Statistik im Überblick (Stand: 31. August, 15 Uhr)

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 208

Steigerung zum 27. August: +8

Aktuell Infizierte: 12

Geheilte: 185

Verstorbene: 11

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld:33 (+6)

Betzdorf-Gebhardshain: 83 (+1)

Daaden-Herdorf: 29 (+1)

Hamm: 2

Kirchen: 47

Wissen: 14