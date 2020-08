Veröffentlicht am 31. August 2020 von wwa

BRODENBACH – PKW versinkt in der Mosel – Fahrer ertrinkt – Am Sonntagnachmittag, 30. August 2020, um 15:37 Uhr, meldete eine Zeugin, dass ein roter PKW im Bereich des Fährkopfes in Brodenbach in die Mosel gerollt sei. Im Fahrzeug befände sich noch eine Person. Beim Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte war der PKW bereits in der Mosel versunken und konnte vom Ufer aus nicht mehr lokalisiert werden. Ein mutiger Tourist war dem Fahrzeug nachgesprungen und versuchte vergeblich den Fahrer aus dem Auto zu befreien. Durch Taucher der Feuerwehr konnte der Fahrer nur noch tot geborgen werden. Die Ermittlungen der Polizei nach Ursache des Unglücks dauern noch an. Quelle: Polizei