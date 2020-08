Veröffentlicht am 31. August 2020 von wwa

HAMM (Sieg) – Vorstand beim Förderverein der Feuerwehr Hamm/Sieg im Amt bestätigt – Am Freitagabend fand die Jahreshauptversammlung des Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hamm/Sieg e.V. statt. Erstmals in der Fahrzeughalle im Feuerwehrhaus Hamm um die Abstandsregeln einzuhalten. Neben den Berichten des ersten Vorsitzenden und dem des Kassierers folgte der Bericht der Kassenprüfer. Rheinhold Stoll gab bekannt, dass die Kasse einwandfrei geführt worden sei. Einstimmig wurde auf Antrag der Kassenprüfer der Vorstand entlastet. Dirk Sälzer, 1. Vorsitzender des Vereins, ging in seinem kurzen Bericht auf die Arbeit und Anschaffungen des Vereins im vergangenen Jahr ein. Bedingt durch die Corona Pandemie hatte sich die Arbeit des Vereins im ersten Halbjahr 2020 auf ein Minimum reduziert. Einige kleine Änderungen in der Datenschutzverordnung wurden den Mitgliedern vorgestellt. Dirk Sälzer wies darauf hin, dass auf Anfrage, die neue Datenschutzverordnung bei ihm eingesehen werden kann.

Ebenso bedankte er sich bei den mittlerweile knapp über 190 Mitgliedern des Vereins für die lange und treue Unterstützung. Ebenso dankte Sälzer seinen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren. Anschließend stand der Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“ des Vorstandes an. Zum Wahlleiter wurde daraufhin der stellv. Wehrleiter der Hammer Wehr, Christian Brenner, vorgeschlagen. Er führte die Wahl souverän und schnell durch. Er bedankte sich aber auch für die Unterstützung des Vereins.

Dirk Sälzer wurde im Amt als erster Vorsitzender bestätigt. Zum zweiten Vorsitzenden wurde wieder Alexander Müller gewählt. Das Amt des Schriftführers wird auch die nächsten zwei Jahre von Bernd Brenner besetzt. Kassierer des Vereins ist auch weiterhin Fred Engel. Die Beisitzer Christian Templin, Bernd Krauskopf und Marco Kötz stellten sich ebenfalls zur Wiederwahl und wurden von der Mitgliederversammlung gewählt. Zum Kassenprüfer wurden Harald Wirths und Reinhold Stoll gewählt.

Weitere Informationen finden sich unter: www.feuerwehr-hamm.com im Unterordner Förderverein. (am) Foto: Christian Brenner

Foto: Der gewählte Vorstand vor dem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF 20) der Hammer Feuerwehr.

Vorne Reihe (v.l.): Kassierer Fred Engel, Schriftführer Bernd Brenner und Beisitzer Bernd Krauskopf

Hintere Reihe (v.l.): 2. Vorsitzender Alexander Müller, Kassenprüfer Harald Wirths, Beisitzer Christian Templin, 1. Vorsitzender Dirk Sälzer, Kassenprüfer Reinhold Stoll und Beisitzer Marco Kötz