Veröffentlicht am 30. August 2020 von wwa

KOBLENZ – Polizei sucht Zeugen nach Raub in Koblenz – Ein 23jähriger Mann war am Freitagmorgen, 28. August 2020, gegen 01.30 Uhr zu Fuß in der Hohenzollernstraße in Koblenz in Richtung Bahnhof unterwegs, als er im Bereich der Ludwigstraße von zwei entgegenkommenden jungen Männern angesprochen wurde. Diese fragten ihn zunächst nach Zigaretten und Bargeld. Als er die Herausgabe von Geld und Zigaretten verweigerte, zog einer der Beiden ein Pfefferspray aus der Hosentasche. Die beiden Täter drohten den Einsatz des Sprays an.

Zwei Passanten, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befanden, wurden auf den Vorfall aufmerksam und wechselten auf die andere Seite, worauf die beiden Täter mit ihren Fahrrädern in Richtung Stadtmitte flüchteten. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide zwischen 18 und 20 Jahre alt, etwa 180 – 190 cm groß, schlanke Figur, dunkle, kurze Haare. Beide sprachen akzentfreies Deutsch.

Person 1 trug ein weißes Shirt, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen.

Person 2 trug ein schwarzes T-Shirt und eine helle Leggings, rote Schuhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, 0261-1030 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei