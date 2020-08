Veröffentlicht am 28. August 2020 von wwa

SELTERS – Schwerer Diebstahl eines Kleinkraftrades in Selters – Im Zeitraum vom 13. bis 14. August, zwischen 21.00 und 06.10 Uhr wurde vom Fahrradunterstand am Mitarbeitereingang eines Unternehmens in Selters, Schützstraße, ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot, Farbe: schwarz/gold, schwarzes Versicherungskennzeichen 143 AIH, entwendet. Durch den Geschädigten wurde beim Abstellen des Kleinraftrades das Lenkradschloss arretiert. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro beziffert. Quelle: Polizei