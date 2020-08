Veröffentlicht am 29. August 2020 von wwa

LEUZBACH – Illegale Abfallentsorgung an den Altglascontainern in Altenkirchen-Leuzbach – Der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurde mitgeteilt, dass es am Mittwoch, 26. August 2020, wiederholt zu einer illegalen Abfallentsorgung an den Altglascontainern in Altenkirchen-Leuzbach gekommen ist. Die illegale Entsorgung von Abfällen stellt rechtlich mindestens eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit empfindlichen Bußgeldern geahndet wird.

Sollten Bürgerinnen oder Bürger daher Hinweise auf den Verursacher geben können, wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten.