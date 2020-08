Veröffentlicht am 30. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Workshop „Zielerreichung durch meditative & mentale Fokusarbeit“ im Felsenkeller – Im Haus Felsenkeller hat man sich einen neuen Workshop ausgedacht: „Zielerreichung durch meditative & mentale Fokusarbeit“. Am Samstag, 19. und 26. September, jeweils von 11:00 bis 16:00 Uhr, wird nach Zielen und Strategien geforscht.

Ich würde gerne, ich hätte gerne, ich wünschte … Dieses „ins Blaue“ denken, fühlen, handeln ist selten wirklich produktiv und zielführend. Um ein Ziel zu erreichen, ist eine Strategie eher hilfreich. Diese Strategie wird in diesem Workshop fundiert herausgearbeitet. Hier geht es insbesondere um die Fragen: „Was will ich?“, „Wie erreiche ich dieses Ziel?“, „Wer oder was unterstützt mich?“, „Wer oder was hemmt mich?“ Also um Zieldefinition, Fokusarbeit, Erkennen und Nutzen eigener Potenziale, Erkennen und Verändern von Hindernissen. Mit dabei sind Spaß, Freude, Kreativität und last but not least hilfreiche Erkenntnisse, die mitunter auch staunen lassen. Angesprochen sind alle diejenigen, die etwas erreichen möchten – egal ob Abi, neuer Job, persönliche Entwicklung / Veränderung, Umsetzen einer Idee oder, oder, oder …Wie sieht Ihr / Dein Ziel aus? Die Kursgebühr beträgt 150,00 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.