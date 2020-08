Veröffentlicht am 28. August 2020 von wwa

WISSEN – Wissener Karnevalsgesellschaft verabschiedet Schwamborn und begrüßt Merkel – Die Wissener Karnevalsgesellschaft von 1856 hatte zu ihrer wohl wichtigsten Jahreshauptversammlung seit langem ins Kulturwerk eingeladen. Am Anfang stand nach der Begrüßung durch den noch amtierenden Vorsitzenden Klaus C. Schwamborn dessen Dank für die Unterstützung durch den Verein: „Ich habe mich immer auf Euch verlassen können!“. Nach 26 Jahren an der Spitze der heimischen Karnevalisten sei es auch aus gesundheitlichen Gründen an der Zeit, den Marschalstab in jüngere Hände zu übergeben, fügte Schwamborn sichtlich gerührt an. Aktiv im heimischen Karnevalstreiben war es mehr als 50 Jahre, 1979 durfte er als Prinz den Verein repräsentieren. Klaus C. Schwamborn hat den Wissener Karneval ganz entscheidend mitgeprägt, was auch seiner einnehmenden Persönlichkeit zu danken ist. Bei der Jahreshauptversammlung ließ man die allgemeine Wertschätzung in langanhaltenden stehenden Beifall münden.

Zu den Ehrengästen zählten Hans Meyer als Präsident der Rheinischen Karnevals-Korporationen und Jürgen Jost vom Bund Deutscher Karneval. Claus Behner, Erster Beigeordneter der Stadt Wissen, führte aus: „Ihr Karnevalisten seid ein Aushängeschild unserer Stadt, was auch Herrn Schwamborn zu verdanken ist!“ Den Mitgliedern rief er zu: „Bleibt in Verbindung, damit bald wieder normale Zeiten anbrechen“. Anwesend waren auch einige Wissener Vereine, darunter der Ski-Club und der Schützenverein. Den verstorbenen Mitgliedern, darunter Heinz-Theo Weitershagen, gedachte man mit einer Schweigeminute.

Geschäftsführer Robin Stricker erstattete einen ausführlichen Bericht über das abgelaufene Jahr. Die Proklamation Ende 2019 und die beiden großen Sitzungen 2020 waren wieder Highlights im Vereinsleben. Auch die Kindersitzung geriet zu einem wahren Fest des Frohsinns. Als Höhepunkt stand am 24. Februar der große Festumzug auf dem Programm. In diesem Zusammenhang ging ein Riesendankeschön an Prinzessin Sabrina und Kinderprinz Tom. Doch dann kam Corona. Die Proklamation im November ist bereits abgesagt und wie es 2021 weiter gehen kann, steht in den Sternen.

Kassenwart Daniel Merkel konnte trotz aller Schwierigkeiten einen positiven Bericht vorlegen; die Entlastung ging bei Enthaltung des Vorstands problemlos über die Bühne. Seitens der drei Tanzgruppen der KG machte Nathalie Kaiser ausführliche Angaben. Demnach besteht das Minitanzcorps momentan aus fünfzehn aktiven Tänzerinnen. Sabrina Schwan-Diedershagen und Lisa Steckelbach wirken als Trainerinnen. 2019 hat man sich den Titel Deutscher Meister geholt. Das Juniorentanzcorps hat seinen Titel als Deutscher Meister erfolgreich verteidigt. Es besteht aus 24 Tänzerinnen und zwei männlichen Anwärtern. Die Trainerinnen heißen Julia Rumpel und Nathalie Kaiser. Das Große Tanzcorps, auch als Seniorentruppe bekannt, widmet sich gerade ihrem neuen Thema „The show must go on – let the party begin.” Claudia Leidig und Julia Rumpel trainieren nach wie vor mit Begeisterung. Alle drei Tanzcorps haben wieder mit dem Training begonnen und hoffen, dass es wieder eine normale Session geben wird.

Doch nun war der Moment des Abschieds von Klaus C. Schwamborn gekommen. Unter starkem Beifall überreichte ihm Ralf Buhr als stellvertretender Vorsitzender eine Urkunde, die Schwamborn zum Ehrenvorsitzenden der Wissener Karnevalsgesellschaft erklärt. Buhr seinerseits bekam die Goldene Verdienstmedaille der Rheinischen Karnevals-Korporationen verliehen. Seit Sonntag steht nun Daniel Merkel an der Spitze der heimischen Karnevalisten, Lisa Trapp wirkt als stellvertretende Geschäftsführerin, Sabrina Körbel als Schatzmeisterin. Jürgen Thielman wird auch weiterhin den Sitzungspräsidenten geben. Den ausgeschiedenen Mitgliedern dankte der neue Vorsitzende Daniel Merkel für die geleistete Arbeit und wünschte dem Verein eine hoffentlich erfreuliche Session 2020/2021. Ganz am Schluss begaben sich die einzelnen Abteilungen zu ihrem neuen Ehrenvorsitzenden und bedankten sich noch einmal für die schönen Jahrzehnte mit Klaus C. Schwamborn an der Spitze.