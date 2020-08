Veröffentlicht am 27. August 2020 von wwa

WINDHAGEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 bei Windhagen – Nach den ersten Ermittlungen der Polizei fuhr am Donnerstagmorgen, 27. August 2020, gegen 02:30 Uhr ein Langholz-LKW auf der A3 in Fahrtrichtung Köln. Der dahinter zum LKW aufschließende Transporter nahm den vorausfahrenden LKW vermutlich zu spät wahr, begann ein Ausweichmanöver auf den mittleren Fahrstreifen, konnte jedoch eine Kollision mit der Ladung des LKW nicht mehr verhindern. Dadurch stürzte der Transporter um, wobei der Fahrer sich schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zuzog. Er wurde durch Kräfte des DRK betreut und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn wurde zur Unfallaufnahme für circa 30 Minuten gesperrt und im Anschluss sukzessive wieder freigegeben. Die Unfallaufnahme wurde gegen 04:05 Uhr abgeschlossen. Die Freiwillige Feuerwehr Neustadt Wied war mit 17 Kräften sowie das DRK mit fünf Kräften im Einsatz. Quelle: Polizei