Veröffentlicht am 28. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sachbeschädigung an einem Pkw in der Kreisstadt – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 25. auf 26. August 2020, kam es in Altenkirchen, Siegener Straße, in Höhe der Fahrschule, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht abgestellt. Durch den oder die unbekannten Täter wurde der rechte Außenspiegel mutwillig zerstört. Die Schadenshöhe wird von der Polizei mit circa 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per Email unter pialtenkirchen@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei