Veröffentlicht am 28. August 2020 von wwa

KIRCHEN – Versuchter Einbruch in ein Schützenhaus in Kirchen – Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Donnerstag, 20. bis Dienstag, 25. August 2020, eine Tür des Schützenhauses in der Hardtkopfstraße aufzubrechen, was ihnen misslang. Es wurden von der Polizei zahlreiche Hebelmarken festgestellt. Die Tür wurde dabei stark beschädigt. Bereits im März 2019 wurde das Schützenhaus von Einbrechern aufgesucht.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei