Veröffentlicht am 28. August 2020 von wwa

NEUWIED – Diakonie übernimmt Koordination der Familienhebammen – Neuwieder Familien und Alleinerziehende haben bereits seit mehreren Jahren die Möglichkeit, nach der Geburt ihres Kindes Unterstützung durch eine Familienhebamme oder eine Familien-Gesundheits- und Kinder-Krankenschwester zu erhalten. Die Koordinierung dieser Hilfen lag bisher in den bewährten Händen der Katholischen Familienbildungsstätte, nun hat das Diakonische Werk im Kirchenkreis Wied diese Aufgabe übernommen. Im Rahmen dieses Angebotes erhalten Familien Begleitung in allen Fragen rund um das Thema „Leben mit einem Kind“. Die Unterstützung reicht dabei von praktischen Tipps zur gesunden Entwicklung des Kindes bis hin zur Begleitung der Eltern zu Ämtern und Ärzten. Sofern gewünscht oder erforderlich gibt es auch Hilfe beim Beantragen entsprechender Gelder. Franziska Klein (links), Netzwerkkoordinatorin des Lokalen Netzwerkes Kindeswohl der Stadt Neuwied, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk. Dort nimmt Sabine Hoffmann-Blum (rechts) ab sofort die Anfragen der interessierten Familien und Alleinerziehenden entgegen und plant die Einsätze der Fachkräfte in den Familien. Interessierte können sich unter der Rufnummer 02631 392 265 an Hoffmann-Blum wenden, um sich unverbindlich über das kostenlose Angebot zu informieren.