Veröffentlicht am 26. August 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Positivfälle in Seniorenzentrum in Neuwied und an Schule in Linz – Ermittlung der Kontaktpersonen und Testungen laufen – Am Mittwoch, 26. August, wurde eine Mitarbeiterin aus dem Seniorenzentrum Josef-Ecker-Stift in Neuwied positiv auf Corona getestet. Ebenfalls gibt es einen positiv getesteten Schüler an der Robert-Koch-Schule in Linz. Das Gesundheitsamt hat sofort die Kontaktermittlungen aufgenommen und sorgt nun für die schnelle Testung aller Kontaktpersonen. Die betroffenen Schüler und Lehrkräfte der Robert-Koch-Schule werden am Donnerstag in der Corona Ambulanz in Vettelschoss getestet. Mitarbeiter vom Gesundheitsamt testen die betroffenen Mitarbeiter und Bewohner im Seniorenzentrum in Neuwied direkt vor Ort. „Hier zeigt sich wieder, dass unser Krisenmanagement greift und sofort alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet wurden“, betont Landrat Achim Hallerbach. „Insbesondere bei Senioreneinrichtungen und Schulen ist eine rasche Ermittlung der Kontaktpersonen wichtig, um mögliche Infektionsketten schnell zu stoppen“, so der Landrat weiter.

Alle ermittelten Kontaktpersonen der Kategorie 1 müssen sich direkt in Quarantäne begeben und erhalten eine Testung. Ein zweiter Test erfolgt dann im Zeitraum der Tage 5-7. Im Fall an der Robert-Koch-Schule in Linz wird die gesamte Klasse des betroffenen Schülers sowie alle Lehrer und weitere Schüler mit Kontakt getestet. Im Seniorenzentrum Josef-Ecker-Stift in Neuwied wird die betroffene Etage sowie Mitarbeiter mit Kontakt getestet.

Da in den vergangenen Wochen viele positive Fälle im Zusammenhang mit Reiserückkehrern standen, appelliert Landrat Achim Hallerbach nochmals an alle Reiserückkehrer, sich testen zu lassen: „Wir bieten allen Reiserückkehrern, auch aus nicht-Risikogebieten, die Möglichkeit sich kostenlos testen zu lassen. Nutzen Sie bitte diese Möglichkeit und helfen Sie mit, dass wir das Infektionsgeschehen weiter unter Kontrolle halten.“