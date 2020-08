Veröffentlicht am 27. August 2020 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an Pkw – Reifenstecher in Wissen unterwegs – Unbekannte Täter beschädigten am Dienstag, 25. August 2020, in der Zeit zwischen 05:00 bis 18:35 Uhr, den rechten Vorderreifen eines geparkten blauen Ford Tourneo Courier. Der Reifen wies eine 2 Zentimeter breite seitliche Einstichstelle auf. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei