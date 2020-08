Veröffentlicht am 28. August 2020 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Kräuterexkursion um Altenkirchen – Am Freitag, 4. September, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen eine Kräuterexkursion in der Region Altenkirchen an. Immer mehr Menschen wollen sich selber helfen können mit den Mitteln der Natur. Was kann man also selber tun, wenn die Nase verstopft ist, „die Hexe geschossen“ hat oder Insektenstiche plagen? Großeltern wussten es noch. Und das alte Wissen um die Heilkraft der Pflanzen blieb erhalten.

Bei einer Exkursion unter der Leitung von Ulrike May in der näheren Umgebung von Altenkirchen bekommen die Teilnehmenden Informationen zur Bestimmung und Anwendung heilkräftiger Pflanzen in der Hausapotheke und hören Geschichten zum Brauchtum rund um die Kräuter. Auch wenn das Heilpflanzenjahr langsam zu Ende geht, gibt es später im Jahr noch Pflanzen „mit Potential“! Es gibt spätblühende Pflanzen mit sehr interessanten Heil-Eigenschaften und auch die heilkräftigen Wurzeln und Beeren stehen zu dieser Jahreszeit im vollen Saft.

Die Exkursion findet auch bei schlechtem Wetter statt. Der genaue Start- bzw. Treffpunkt wird allen Teilnehmenden vorher bekannt gegeben. Die Teilnahme kostet 18 Euro. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Altenkirchen entgegen (Tel.: 02681-812212).