LANDKREIS ALTENKIRCHEN / BAD DÜRKHEIM – Onlinevortrag bei der Kreisvolkshochschule: „Bitcoin & Kryptowährungen – Wie funktioniert das?“ – In Kooperation mit der Kreisvolkshochschule (KVHS) Bad Dürkheim bietet die KVHS Altenkirchen am Montag, 31. August, von 19 bis 20.30 Uhr, einen Onlinevortrag zum Thema „Bitcoin & Kryptowährungen“ an.

In den vergangenen Monaten hat man oft den Begriff „Bitcoin“ in den Nachrichten gehört – aber was genau verbirgt sich dahinter? Wie wird er genutzt und wie steht es um die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerkes? In diesem Vortrag am heimischen Rechner werden die grundsätzliche Funktionsweise der „digitalen Währungen“ und der „Blockchain“ erklärt. Referent Lars Schanzenbecher gibt auch Aufschluss darüber, wofür andere Kryptowährungen genutzt werden und wieso „Bitcoin“ überhaupt existiert.

Der Vortrag wird via Livestream aus Bad Dürkheim übertragen. Über eine Online-Plattform können die Teilnehmenden Fragen zum Thema stellen und damit die Diskussion mit dem Referenten beeinflussen. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden vor dem Vortrag einen Link mit dem Zugang zur Übertragung. Die Teilnahme kostet 9 Euro.

Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der KVHS Altenkirchen entgegen (Tel.: 02681-812212).