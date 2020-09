Veröffentlicht am 13. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kurs „In Bewegung“ im Haus Felsenkeller – Im Haus Felsenkeller wird der beliebte Kurs „In Bewegung« mit FELDENKRAIS“ angeboten. Ab dem 16. September, mittwochs, ab 16. September, elf Mal, von 19:30 bis 21:00 Uhr, kann man sich erneut in dieser Methode schulen lassen.

FELDENKRAIS schult die Wahrnehmung – für sich selbst, in der Bewegung, im Raum. Und von da aus, wenn man also genauer weiß, wie man was tut, werden neue Möglichkeiten der Bewegung erkundet, ausprobiert und Irrtümer erkannt. Man wird spielerisch mit sich. Man steht nicht im Vergleich mit anderen und es gibt keine Leistungsanforderungen von außen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer findet auf der Suche nach mehr Bewegungsqualität die ihr / ihm angemessene Art der Bewegung. Wenn der Beruf oder das Hobby besondere Bewegungsanforderungen stellt, wenn sich nach Unfall oder Krankheit Einschränkungen oder gar Schmerzen einstellen, dann macht FELDENKRAIS in aller Regel Sinn: Sich selber auf die Spur kommen – für Veränderung und Entwicklung! In den Bewegungsfolgen von Moshé Feldenkrais geht es ganz konkret um Bewegungen der Wirbelsäule, um Hüfte und Becken, um Schulter, Nacken etc. Es geht um Stütze und Aufrichtung, Spannung und Entspannung, ums Tun und Geschehenlassen. Es geht darum, neue Wege zu entdecken – mit sich selbst in Bewegung! Der Kurs ist für Menschen in jedem Alter, auch ohne besondere Vorerfahrung geeignet. Leider ist die maximale Teilnehmer/innenzahl, die durch die aktuellen Auflagen sehr begrenzt ist, erreicht. Interessenten können das Angebot jedoch in einem Workshop am 05. Dezember kennenlernen. Hier sind noch Restplätze verfügbar. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.