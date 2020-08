STRASSENHAUS – Kavalier der Woche – Neunjähriger bedant sich bei Polizisten

Veröffentlicht am 26. August 2020 von wwa

STRASSENHAUS – Kavalier der Woche – Neunjähriger bedant sich bei PolizistenAm Dienstagmittag, 25. August 2020, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein Kind, dass Zu Fuß auf der vielbefahrenen Bundesstraße 256 zwischen Straßenhaus und Kurtscheid unterwegs war. Eine Polizeistreife begab sich umgehend an die Örtlichkeit und beförderte das Kind zu seiner Wohnanschrift im Bereich der Verbandsgemeinde Rengsdorf – Waldbreitbach. Der neunjährige Junge gab an, dass er den Bus verpasst hat und nun zu Fuß nach Hause gehen wollte. Bei der Heimfahrt erklärten die Polizeibeamten dem einsichtigen Jungen eindringlich die Gefährlichkeit seines Vorhabens. Während der Übergabe an seine Mutter verschwand der Junge kurz in die Küche und überreichte anschließend der Polizeibeamtin und dem Polizeibeamten als Dankeschön jeweils eine Minitomate. Da es sich in diesem Fall um keine Vorteilsnahme für die beiden Amtsträger handelte, nahmen sie das gesunde Geschenk gerne an. Quelle: Polizei