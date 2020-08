Veröffentlicht am 25. August 2020 von wwa

WEITEFELD – Facettenreicher Übungs- und Ausbildungstag bei der Feuerwehr Weitefeld – Am Samstag, 22. August 2020, wurde bei der Feuerwehr in Weitefeld eine sehr abwechslungsreiche Fortbildung durchgeführt. Zunächst vertieften die Atemschutzgeräteträger ihr Wissen im Rahmen eines Workshops. Hierbei wurden die Kameradinnen und Kameraden in der Anwendung der richtigen Ausrüstung geschult. Aber auch der Umgang mit einem Schlauchpaket sowie die Rettung eines verunfallten Atemschutzgeräteträgers wurden trainiert.

Im Anschluss fand für alle Mitglieder der Feuerwehr Weitefeld eine Unterweisung in der Anwendung des AED (automatischer, externer Defibrillator) statt. Die Unterweisung wird jährlich durchgeführt, um den Umgang mit diesem lebensrettenden Gerät zu vertiefen. Jede Einheit der Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf verfügt über ein solches Gerät. Diese wurden vor einigen Jahren durch die jeweiligen Fördervereine angeschafft und den Feuerwehreinheiten zur Verfügung gestellt.

Zum Abschluss des Übungstages wurde an der örtlichen Grundschule eine Einsatzübung durchgeführt. Bei dem simulierten Kellerbrand konnten die am Vormittag vermittelten Lerninhalte direkt praktisch angewendet werden. (math) Fotos: Feuerwehr VG Daaden-Herdorf