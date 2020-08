Veröffentlicht am 25. August 2020 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Ergebnisse Teststationen – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 8.734 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 243 Todesfälle und 7.523 genesene Fälle. 968 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 278 2 236 14 Altenkirchen 200 11 177 2 Alzey-Worms 318 11 267 21 Bad Dürkheim 348 12 320 3 Bad Kreuznach 271 7 200 15 Bernkastel-Wittlich 229 2 210 10 Birkenfeld 114 3 91 17 Bitburg-Prüm 282 5 260 5 Cochem-Zell 147 1 138 5 Donnersbergkreis 152 6 132 1 Germersheim 268 6 204 33 Kaiserslautern 160 1 128 17 Kusel 122 1 113 9 Mainz-Bingen 521 25 437 18 Mayen-Koblenz 399 16 356 5 Neuwied 292 4 245 9 Rhein-Hunsrück 194 6 166 9 Rhein-Lahn-Kreis 183 6 162 3 Rhein-Pfalz-Kreis 318 5 278 12 Südliche Weinstr. 175 4 155 4 Südwestpfalz 136 3 122 1 Trier-Saarburg 277 9 248 6 Vulkaneifel 133 5 124 5 Westerwaldkreis 465 22 401 8 Stadt Frankenthal 63 2 48 8 Kaiserslautern 245 6 217 15 Koblenz 321 18 269 11 Landau i.d.Pfalz 68 2 55 17 Ludwigshafen 478 2 385 19 Mainz 796 27 707 8 Neustadt Weinst. 137 2 121 9 Pirmasens 40 0 34 5 Speyer 139 1 119 16 Trier 158 1 132 4 Worms 260 8 223 20 Zweibrücken 47 1 43 6

Ergebnisse Teststationen: An den Corona-Teststationen am Flughafen Hahn sowie im Grenzbereich zu Luxemburg, Frankreich und Belgien wurden seit Betriebsaufnahme am 6. bzw. 7. August 2020 bis zum 25. August insgesamt 21.434 Tests durchgeführt.

Von diesen liegen bislang 21.133 Befunde vor. Darunter sind 136 positive Befunde auf eine Erkrankung mit SARS-CoV-2. Bei 106 der positiv getesteten Personen handelt es sich um Einreisende aus vom Robert Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebieten, 30 kamen aus Nicht-Risikogebieten. Die betroffenen Personen werden umgehend nach Vorliegen des positiven Laborbefundes durch die Gesundheitsämter informiert.