Veröffentlicht am 6. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Warum in der Ferne einkaufen oder online shoppen? – Heimatshoppen in Altenkirchen am 11. und 12. September – Werbegemeinschaften, Händler, Dienstleister und Gastronomen möchten auch in diesem Jahr mit zahlreichen Aktionen darauf aufmerksam machen, dass die Kunden durch ihren Einkauf vor Ort ihr eigenes Lebensumfeld selbst mitgestalten. Der stationäre Einzelhandel ist nicht nur „Versorger“, sondern auch Arbeitgeber, Ausbilder, Stadtgestalter, Eventmanager und Unterstützer von Vereinen. Durch den Einkauf beim stationären Einzelhandel hat der Konsument Einfluss auf seine unmittelbare Umgebung sowie attraktive und lebendige Innenstädte bzw. Ortszentren. Wie wichtig lokale Einkaufsmöglichkeiten sind, sieht man gerade in Zeiten der Corona Pandemie, denn die stationären Akteure leisten einen großen Beitrag für mehr Lebensqualität am Standort. Die „Heimat shoppen“-Aktionstage finden 2020 am 11. und 12. September statt. Neben vielen tollen Angeboten und kleinen Präsenten der teilnehmenden Einzelhändler in Altenkirchen, können die Kunden wieder an einem Gewinnspiel mit vielen schönen Preisen teilnehmen.