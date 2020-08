Veröffentlicht am 25. August 2020 von wwa

WISSEN – Diebstahl eines Fahrrades in Wissen – Eine 29jährige Frau stellte ihr Fahrrad, ein silbernes Mountain-Bike mit blau-lackiertem Lenker, Hersteller: Vaterland, Modell: EX620, am Samstagabend, 22. August 2020, gegen 18:00 Uhr, auf dem Parkdeck des Regio-Bahnhofes ab. Als sie am Sonntagmorgen, 23. August 2020, gegen 01:00 Uhr, die Heimreise antreten wollte, musste sie feststellen, dass das Mountain-Bike entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei